Сенцов встретился с Хлывнюком на передовой: "Лучшие люди собираются в Луганской области"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал фото из передовой.
На странице в Facebook Олег Сенцов, который недавно присоединился к отряду спецназначения, разместил фотографию, на которой изображен с музыкантом Андреем Хлывнюком и украинским военным и предпринимателем Леонидом Остальцевым.
Они вместе защищают Луганскую область, где ведутся активные боевые с российскими оккупантами.
"Лучшие люди страны собираются в Луганской области", — подписал фото режиссер.
Отметим, Олег Сенцов еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов, а затем стал спецназовцем и поехал воевать на восток.
Андрей Хлывнюк также с начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны ВСУ. А недавно стало известно, что музыкант тоже уехал защищать восток Украины от российских оккупантов.
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