Сенцов встретился с Хлывнюком на передовой: "Лучшие люди собираются в Луганской области"

Сенцов встретился с Хлывнюком на передовой: "Лучшие люди собираются в Луганской области"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал фото из передовой.

На странице в Facebook Олег Сенцов, который недавно присоединился к отряду спецназначения, разместил фотографию, на которой изображен с музыкантом Андреем Хлывнюком и украинским военным и предпринимателем Леонидом Остальцевым.

Они вместе защищают Луганскую область, где ведутся активные боевые с российскими оккупантами.

"Лучшие люди страны собираются в Луганской области", — подписал фото режиссер.

Олег Сенцов, Андрей Хлывнюк и Леонид Остальцев / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Отметим, Олег Сенцов еще в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов, а затем стал спецназовцем и поехал воевать на восток.

Андрей Хлывнюк также с начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны ВСУ. А недавно стало известно, что музыкант тоже уехал защищать восток Украины от российских оккупантов.

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