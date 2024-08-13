"Сенсационное наступление ВСУ на Курщине": в Bloomberg назвали цель контрудара Украины

Границы РФ перестали быть "священными", с тех пор как она ворвалась в Украину, считает обозреватель издания Bloomberg Марк Чемпион.

Через неделю после контрудара Украины по Курской области в РФ и пока "туманной картины" происходящего там, а также самих целей операции, можно уверенно сказать, что преодолены уже десятки "красных линий" главы Кремля Владимира Путина.

Об этом говорится в материале Bloomberg обозревателя Марка Чемпиона.

Наступление ВСУ на Курщине – это повод еще раз упрекнуть Запад из-за его нерешительности в поддержке Украины, заявил автор.

Он также указал на самую большую странность в теме украинского наступления в Курской области, а именно тот факт, что Украина впервые за время войны атакует территорию РФ в полную силу.

По словам журналиста, "сенсационное наступление ВСУ, по всей видимости, преследует одновременно несколько целей военного и политического характера". В то же время, было ли решение атаковать РФ правильным, станет понятно только через несколько недель, а может и месяцев.

"Священные границы" пали

По мнению журналиста, события на Курщине заставляют задуматься, почему полноценное наступление на российскую территорию произошло только сейчас – через 2,5 года после начала полномасштабной войны в Украине?

"Хотя подобные трансграничные атаки являются нормальным явлением во время войны. Единственной причиной такой абсурдно долгой задержки Марк Чемпион считает те ограничения, которые Запад наложил на использование Украиной предоставленного ей оружия. Абсурдно считать эти границы священными с того момента, как Путин ввел через них войска", – пишет обозреватель.

Он отметил, что Россия нагло посылает иранские и северокорейские ракеты и дроны, не говоря уже о своих собственных, в Украину из глубины российской территории, и нет причин, почему бы она была защищена от ответных атак.

"Это был выбор Путина, а не Зеленского или НАТО, превратить территорию России в зону боевых действий", – считает обозреватель.

Впрочем, Марк Чемпион не оценил, насколько оправданы были опасения НАТО относительно начала ядерной войны из-за ударов HIMARS ("Хаймарс") по территории РФ. Но, по его мнению, сейчас этот аргумент о страхе эскалации уж точно выглядит устаревшим.

"Десятки так называемых красных линий были пересечены с тех пор, как Россия начала военные действия, а Германия решилась посылать на помощь обороне Киева только каски. Путин так и не решил использовать ядерное оружие, потому что это принесет ему гораздо больше вреда, чем пользы", — подчеркивает он.

Так журналист критикует существующий запрет на удары ракетами ATACMS по территории РФ.

"Никто не может серьезно утверждать, что Украина стремится завоевать и аннексировать российские территории. Вместо этого необходимо снять ограничения по западному оружию, чтобы Россия понимала, что она не защищена от атак, пока идет война с Украиной", – отметил он.

Напомним, в МИД Украины заявили, что наша страна не заинтересована в захвате территорий Курской области России, а нынешнюю операцию проводит по защите своей территории и населения от вражеских ударов.