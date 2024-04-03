Сенсационные детали тайных переговоров Макрона с Байденом и Шольцом — WSJ

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается подтолкнуть Запад к более жесткому подходу к Путину. Когда-то он выступал за диалог с Россией, но теперь хочет, чтобы страны НАТО рассмотрели все варианты Украины, и это тревожит Альянс.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Байден и Шольц не поддержали Макрона

Отмечается, что в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, пошатнет стратегию Запада по войне в Украине.

Его идея представляла собой радикальный отход от позиции, которой администрация Байдена придерживалась с начала войны — избегать действий, которые могли бы спровоцировать Москву и эскалировать конфликт. Макрон же наоборот хотел перестать афишировать так называемые красные линии Запада и заставить Кремль угадывать. Байден и Шольц не поддержали и по итогам парижского саммита Макрон ошеломил союзников, сделав заявление о вероятности размещения войск стран НАТО в Украине.

“Непокорение Макрона закрепило его метаморфозу из одного из первых голубей мира войны в ее ведущем ястребе. Президент Франции был сторонником диалога с Владимиром Путиным в начале конфликта, предупреждая, что союзники "не должны унижать Россию". Однако за последний год Макрон начал раздвигать границы того, как далеко Запад готов зайти в противостоянии с Москвой. Он был одним из первых сторонников вступления Украины в НАТО, а также Европейского Союза. Он также находился в центре шквала дипломатии, направленной на усиление военной помощи Украине, присоединившись к Великобритании в отправлении мощных крылатых ракет в Киев”, — пишет WSJ.

Указывается, что для Макрона война в Украине стала проверкой способности Европы выжить в мире, где гарантии безопасности США больше не являются "герметичными".

Французский лидер уже давно обеспокоен тем, что европейские страны рискуют превратиться в простых вассалов сверхдержав, таких как США и Китай, если континент не будет наращивать свой военный потенциал... И сейчас Макрон обращает внимание на то, что беспокоит многих европейских чиновников в частном порядка: десятилетия трансатлантических связей в сфере безопасности находятся под угрозой разрушения», — говорится в статье.

Риторика Макрона

Издание напоминает, что в последние недели Макрон начал использовать мрачную риторику, чтобы подготовить французское общество к возможности более прямой конфронтации с Москвой, предупреждая, что если Украина упадет, то следующими будут страны Центральной и Восточной Европы.

При этом, как отмечает WSJ, стремление Макрона к стратегическому смещению рискует разделить тех, кого он стремится возглавить.

Вашингтон, Берлин и многие другие столицы Западной Европы сразу же заявили, что не желают отправлять войска в Украину после заявлений Макрона в феврале. "Красные линии", которые Макрон стремился окутать двусмысленностью, в итоге были полностью оголены", — констатируют журналисты.

“Перспектива присутствия западных войск в Украине подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет в результате российского удара. По словам американского чиновника, администрация Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать французские войска, которые могут быть отправлены в Украину, ведь это может привести к вовлечению в конфликт Франции и, возможно, других западных стран. Макрон, однако, сказал союзникам, что необходимости втягивать НАТО или США не будет», — пишет издание.

После первой волны критики Макрон начал замечать, что поддержка его идеи набирает обороты в европейских странах, граничащих с Украиной и Россией, отмечает WSJ.

Напомним, все больше стран НАТО поддерживают идею французского президента Макрона о введении войск в Украину. В частности, в Финляндии считают, что нужно "заставить Россию догадываться о границах западной поддержки Киева".

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