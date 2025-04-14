Сенсационные заявления пленных китайцев: как попали на фронт и сколько платит Россия

Пленные военные из Китая / © СБУ

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Недавно ВСУ взяли в плен военных из Китая . С тех пор они находились в Службе безопасности Украины, где проводились соответствующие следственные действия по выяснению всех обстоятельств привлечения этих военных к войне против Украины.

В свою очередь Китай свою причастность к вовлечению своих граждан в войну отвергает.

В понедельник, 14 апреля пленные граждане Китая пообщались с журналистами и рассказали, как они оказались на войне.

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ТСН.ua собрал главное из пресс-конференции с пленными.

«Русская ловушка»

Граждане Китая Чжан Ренбо и Ван Гуанцзюнь оказались на войне в Украине, подписав соответствующие контракты в РФ, никакого отношения к правительству Китая нет.

По словам пленных, они попали на войну из-за посредников, предлагающих подписать контракт.

Гуанцзюнь рассказал, что хотел получить работу медиком и заниматься реабилитацией раненых. По его словам, в Китае пропагандируют дружеское отношение к РФ, а информация представляется искривленной. В частности, сообщение о войне представляется в Китае в ракурсе успехов РФ.

Пользуясь этим, россияне вербуют граждан Китая.

Как только Гуанцзюнь приехал в Россию, его отправили в подразделение.

"Могу назвать это ловушкой", - заметил он.

В свою очередь Ренбо рассказал, что он из зажиточной семьи, а в РФ путешествовать. Впоследствии мужчина решил заработать денег и не ожидал оказаться на войне. Он заметил, что сначала отказывался от участия в боевых действиях, однако его вынудили.

Также он отметил, что их действия были исключительно по собственному желанию и к правительству никакого отношения они не имеют.

Когда Гуанцзюнь и Ренбо приехали в Россию

Ван Гуанцзюнь рассказал, что 5 февраля прибыл в Россию, в Москву. Впоследствии 25 февраля он уже был контрактником в армии РФ. После этого его отправили в Ростов, а 1 апреля - на линию фронта в Донецкой области.

Чжан Ренбо прибыл в Россию еще 24 декабря 2024 года, через четыре дня он прибыл в Ростов как контрактник ВС РФ.

В начале февраля мужчина находился во временно оккупированном Донецке на разных линиях фронта. Впоследствии 5 апреля попал в плен на Донецком направлении.

Как отметили оба пленных, они не убивали украинских военных во время ведения, потому что «не были долгое время» на линии фронта

Что китайцы рассказывают об армии РФ

По словам пленных, по прибытию к месту сбора в России, там было около 20 иностранцев, которые также приехали на службу. Вероятно из Средней Азии, также из Ганы, вероятно из Ирака.

В первый день в учебном центре у Чжана отобрали мобильный телефон. Ему пришлось тратить собственные средства, деньги брали за зарядные устройства.

По словам пленника, если отказывался платить, угрожали.

Чжан рассказал, что на полигоне жесткий контроль, поэтому сбежать было тяжело. Как рассказал мужчина, один из иностранцев пытался покончить жизнь самоубийством.

Пресс-конференция с пленными гражданами Китая / © СБУ

Как Россия использовала китайцев

Командиром граждан из КНР был россиянин. Переводчика им не предоставили, а все объясняли жестами. В русской армии их использовали в тяжелых работах.

Один из пленных говорит, что в его подразделении было десять граждан Китая, а в подразделении другого двое. По словам китайских солдат, воевать не успели. Один получил ранение, а другой сдался.

Пленные рассказывают, что перед тем, как приехать воевать в Украину, у них была информация только о победах России на фронте.

Сколько платили россияне

По словам Чжана, в первый день в лагере у него забрали телефон.

Пришлось тратить собственные средства, деньги брали за зарядные устройства. Если отказывался платить, то угрожали.

Ренбо отметил, что все документы были на русском, а коммуникировать приходилось с помощью жестов и знаков. Он рассказал, что на карту однажды он получил сумму в 200 тысяч. рублей, однако им он не смог воспользоваться. Зато россияне периодически ее забирали и пользовались, мол, тратили деньги на горючее и павербанки.

Что говорят пленные об Украине

Двое китайских граждан, взятые в плен на Донетчине в апреле, заявили, что удовлетворены условиями содержания в Украине. На пресс-конференции, организованной СБУ, они поблагодарили за хорошее отношение и даже получили еду из McDonald's.

Гуанцзюнь отметил впечатление украинских военных, а Ренбо заявил о готовности понести наказание ради возвращения домой.

Оба подтвердили, что их семьи не знают об их статусе, а международные организации их не посещали.

Пресс-конференция с пленными гражданами Китая / © СБУ

Пленные стремятся вернуться в Китай

По словам Гуанцзюня и Ренбо, они желают вернуться в Китай в рамках обмена.

Родные не знают, что они находятся в плену. Кроме того, российские инструкторы и командиры не готовили их к сдаче в плен.

В свою очередь Чжан Ренбо отметил, что в Китае их «ожидает наказание» за участие в боевых действиях в другой стране, и они все равно стремятся вернуться домой.

Напомним, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал, что означает появление китайцев на поле боя.

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