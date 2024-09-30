Сентябрь — первый месяц с ежедневными атаками "Шахедов": сколько враг выпустил по Украине ударных БпЛА

Россияне запускали по 44 "Шахеда" ежедневно.
Сентябрь стал первым месяцем с ежедневными атаками БПЛА типа "Шахед". Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных Шахедов, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.
Об этом свидетельствует анализ данных Воздушных сил ВСУ, который осуществила АрмияInform.
Больше всего ударных БпЛА оккупанты запустили 14 сентября. Тогда Украину атаковали 72 "Шахеда".
В сентябре не было ни дня без пусков БПЛА.
Напомним, военный эксперт сообщил, почему россияне начали атаковать Запорожье КАБами и чем обусловлены возможные перестановки в Минобороны Украины.
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