Сентябрь — первый месяц с ежедневными атаками "Шахедов": сколько враг выпустил по Украине ударных БпЛА

Сентябрь стал первым месяцем с ежедневными атаками БПЛА типа "Шахед". Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных Шахедов, из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.

Об этом свидетельствует анализ данных Воздушных сил ВСУ, который осуществила АрмияInform.

Больше всего ударных БпЛА оккупанты запустили 14 сентября. Тогда Украину атаковали 72 "Шахеда".

В сентябре не было ни дня без пусков БПЛА.

Напомним, военный эксперт сообщил, почему россияне начали атаковать Запорожье КАБами и чем обусловлены возможные перестановки в Минобороны Украины.

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