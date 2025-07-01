"Серая зона" и фейки о прорыве на фронте: как РФ давит на Днепропетровщину

Наступление РФ на Днепропетровщину / © ТСН.ua

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Армия кафиров пытается прорваться на Днепропетровщину любой ценой: россияне активно распространяют фейки о «прорыве», а также создают «серую зону» у границы области.

Аналитики говорят, это скорее для своей пропаганды, ведь реальных успехов у РФ на фронте не наблюдается.

Что известно о ситуации в Днепропетровской области — узнайте в материале ТСН.ua.

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Ситуация на фронте в июне

В начале июня россияне распространяли фейк о «прорыве» на Днепропетровщине. Однако тогда Генштаб опроверг эту информацию. Однако тогда в Силах обороны юга также отмечали, что ситуация в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады остается напряженной.

Там подчеркнули, что враг пытается продвинуться в направлении Днепропетровской области, однако ВСУ держат оборону.

В то же время, Американский Институт изучения войны (ISW) не обнаружил геолокационных доказательств заявленных россиянами продвижений на территорию Днепропетровской области.

По данным The New York Times, небольшие группы российских военных действительно пытались пересечь административную границу, но не захватили ни одного населенного пункта и закрепились только на ограниченных участках, используя тактику малых групп.

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Впоследствии 18 июня военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предупреждал об опасности для области из воздуха. Он отметил, что FPV-дроны и другие беспилотные системы русской армии могут достигать глубины 10-15 км от линии фронта.

В свою очередь командир батальона «Айдар» Станислав Бунятов заявлял, что российские войска постепенно продвигаются в админграницу с Днепропетровщиной.

По его словам, кафиры пытаются закрепиться в приграничных населенных пунктах.

«Серая зона» на Днепропетровщине

Недавно пользователи карты DeepState обратили внимание на то, что на территории Днепропетровской области появилась так называемая «серая» зона. В определенных местах, расположенных вглубь от админграницы, она достигает более 800 метров.

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В свою очередь DeepState разъяснил ситуацию, что кафиры пытаются продвинуться вокруг населенного пункта Дачное, чтобы использовать это для своих целей.

«О серой зоне — происходит фиксация противника в этом районе, который пытается лезть туда без остановки, чтобы закрепиться хотя бы в посадке», — отмечают в DeepState.

Там подчеркнули, что атака россиян не несет никакой для них выгоды, однако это является показателем для ВСУ по ухудшению ситуации на этом участке фронта.

Аналитики отметили, что ранее подобная ситуация наблюдалась в районах Котляровки и Орехового. Там также шли разговоры о масштабном продвижении врага на Днепропетровщину, но украинские защитники сдержали давление, и сейчас эти участки уже не в центре внимания.

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Что известно о ситуации на Днепропетровщине

Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов подчеркнул, что Днепропетровщина является одним из главных направлений наступления россиян.

Он отметил, что бои продолжаются довольно близко от админграницы Днепропетровщины. Однако зайти в область россияне не смогли.

«Если брать нашу зону ответственности, таких главных направлений наступления два: продвижение в сторону Днепропетровщины и продвижение на трассу Покровск — Константиновка», — заявил Трегубов.

По данным DeepState, на линии от Новополя до Новосергеевки оккупанты активно давят, создавая большую «серую зону». Уточняется ситуация в Алексеевке, Богатыре и Зеленом Куте, где враг продвинулся. По всей вероятности, эти пункты в скором времени перейдут под его контроль.

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Также неожиданно враг продвинулся на участке Ялта — Звезда — Поддубное, обойдя позиции ВСУ, но без закрепления.

В свою очередь руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил, что россияне используют FPV-дроны для атак, однако линия фронта остается под контролем украинских войск.

Специфический замысел россиян

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан разъяснил, для чего кафиры пытаются прорваться к административным границам Днепропетровской области.

По словам эксперта, враг пытается прорвать оборону на этом направлении в специфических целях — без реальной на это потребности.

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Свитан отметил, что они до сих пор не контролируют даже те области, которые вписались в свою конституцию (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую).

По его словам, продвижение у Сум, Харькова и Днепропетровщины — это лишь информационный шум для внутренней пропаганды. Если бы не эти «наступательные» новости, россиянам пришлось бы признать, что Украина удерживает значительные территории, что стало бы шоком для населения РФ.

«Представьте, если бы россияне не зашли в Сумскую, Харьковскую область на несколько километров и не топтались бы возле Днепропетровщины, что бы тогда Скабеева рассказывала? Она тогда берет российскую конституцию и говорит, что Украина контролирует значительную часть территорий, которые они себе вписали. И это шок для россиян. Поэтому им нужен какой-то информационный поток. Хотя бы за что-нибудь зацепиться, что они что-то захватили», — сказал Свитан.

Ранее мы писали о провале летнего наступления РФ. Иностранные медиа подчеркивают, что Москве не удалось добиться ни одной из стратегических целей. В то же время, украинские военные говорят, что о провале летнего наступления россиян говорить еще рано. Они отмечают, что россияне имеют достаточно ресурсов для продолжения войны.

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