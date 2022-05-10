"Сердце колет от боли": Зарицкая приехала в свой дом, который ограбили оккупанты

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая до начала полномасштабного вторжения России в Украину проживала недалеко от Гостомеля, где вились активные боевые действия.

Когда русские оккупанты были на украинской земле, то не брезговали воровать все, что попадалось им под руки. В частности, не обошли дом и Зарицкой.

Как рассказала певица, захватчики украли все, что можно было: технику, детали от авто. Впрочем, больше всего ей жаль того, что увяли ее домашние цветы.

"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от авто, но этих малышей я вам не прощу", — гневно высказалась Александра.

Вместе с тем, Саша показала, что сделали с Ирпенем оккупанты. Певица проезжала мимо города и увидела, что там разрушены почти все здания.

"Мой Ирпень… Очень мало уцелевших зданий. Просто сердце колеблется от боли", — добавила Саша.

Напомним, Зарицкая на пятый день полномасштабной войны России против Украины собрала своих родных и сбежала с ними из своего дома под Гостомелем. На тот момент там жили артистка, ее любимый, друзья, блогеры и три собаки.

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