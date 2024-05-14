"Сердце разрывается": как выглядит охваченный огнем и дымом Волчанск на Харьковщине (видео)

После начала наступления на Харьковщине российские оккупанты продолжают уничтожать пограничный Волчанск.

В Сети показали видео из охваченного огнем и дымом города, который, похоже, постигнет судьба Бахмута и Авдеевки. На кадрах с высоты птичьего полета видно много клубков дыма во всем городе.

"Россияне продолжают уничтожать Волчанск, обстреливая город беспрестанно артиллерией и тяжелыми авиационными бомбами. Лучше бы это был Белгород...", — отметили в DeepState.