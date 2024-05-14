"Сердце разрывается": как выглядит охваченный огнем и дымом Волчанск на Харьковщине (видео)

Похоже, город встретит судьба Бахмута и Авдеевки.
После начала наступления на Харьковщине российские оккупанты продолжают уничтожать пограничный Волчанск.
В Сети показали видео из охваченного огнем и дымом города, который, похоже, постигнет судьба Бахмута и Авдеевки. На кадрах с высоты птичьего полета видно много клубков дыма во всем городе.
"Россияне продолжают уничтожать Волчанск, обстреливая город беспрестанно артиллерией и тяжелыми авиационными бомбами. Лучше бы это был Белгород...", — отметили в DeepState.
Напомним, в связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.
Начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.
Также жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).
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