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"Сердце разрывается": как выглядит охваченный огнем и дымом Волчанск на Харьковщине (видео)

"Сердце разрывается": как выглядит охваченный огнем и дымом Волчанск на Харьковщине (видео)

Охваченный огнем и дымом Волчанск

Похоже, город встретит судьба Бахмута и Авдеевки.

После начала наступления на Харьковщине российские оккупанты продолжают уничтожать пограничный Волчанск.

В Сети показали видео из охваченного огнем и дымом города, который, похоже, постигнет судьба Бахмута и Авдеевки. На кадрах с высоты птичьего полета видно много клубков дыма во всем городе.

"Россияне продолжают уничтожать Волчанск, обстреливая город беспрестанно артиллерией и тяжелыми авиационными бомбами. Лучше бы это был Белгород...", — отметили в DeepState.

В Сети показали, как выглядит Волчанск на Харьковщине (видео)

В Сети показали, как выглядит Волчанск на Харьковщине (видео)

Напомним, в связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

Также жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).

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