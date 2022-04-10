"Сердце войны": Зеленский рассказал, насколько важен для украинских защитников Мариуполь

Защитники Мариуполя – люди, оттащившие на себя большое количество врага.

Смелые защитники Мариуполя позволяют сдерживать украинские позиции на востоке Украины. Это добавляет украинцам аргументы в ходе переговоров с РФ.

Об этом в интервью Associated Press сказал президент Владимир Зеленский.

"Мариуполь — это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет драться, у нас будут слабее позиции. Защитники Мариуполя — люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Что крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут более крепкими в зоне ООС", — пояснил Зеленский.

Украинский президент добавил, что благодаря смелым воинам в Мариуполе Украина имеет сильные позиции при переговорах со страной-оккупантом.

"Если у нас будет слабая ситуация по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать все шаги, которые могут привести снова к возвращению даже в те места, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой и, может, даже неинтересной для российской стороны", — подчеркнул президент.

Напомним, Россия бросит все силы в Донецкую область, чтобы до 9 мая окончательно захватить Мариуполь.

Также старший офицер Пограничных войск Украины сегодня, 10 апреля, взорвал себя на радиостанции в Мариуполе, чтобы она не добралась российским захватчикам.