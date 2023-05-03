"Сердце ядерной сверхдержавы": Гиркин истерически призвал Путина "уничтожить Украину"

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) в очередной раз устроил истерику – на этот раз из-за атаки беспилотника по Кремлю.

Пост с новой порцией критики в адрес диктатора Путина и его режима Гиркин написал в Телеграмм.

По его словам, атака на Кремль полностью разрушила миф о "мощности российской армии".

"В последний раз враг бомбил Москву в 1942-м. Какая-то Украина (страна без ядерного оружия, без флота и без мощной военной промышленности) проводит демонстративную, на камеры, атаку на Кремль, сердце "ядерной сверхдержавы". Медийно это выглядит неплохо для врага, правда? ", – отметил военный преступник.

Он призвал путинский режим "проснуться" и начать воевать с Украиной "всерьез, уничтожая инфраструктуру и саму украинскую государственность".

Также Стрелков назвал Киев и Одессу "российскими городами, где разгуливают "укронацисты". Он обратился к Путину, Герасимову и Шойгу, заявив, что "время пришло".

"Время пришло, надеюсь, не для очередных жестов доброй воли. Украина должна быть уничтожена", — подытожил террорист Гиркин-Стрелков.

Ранее применением ядерного оружия в ответ на "атаку дронов" по Москве угрожал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем псевдооппозиционные российские СМИ разгоняют слухи и ИПСО о ракетном ударе по Киеву этой ночью с применением ядерного оружия.

Напомним, что в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилотника над резиденцией Путина в Кремле.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте и почему он выгоден именно России.