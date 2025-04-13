"Сердце разрывается": ряд мировых политиков отреагировали на атаку РФ по центру Сум

Последствия удара по Сумам 13 апреля 2025г. / © Сумская областная прокуратура

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Ракетный удар, нанесенный Россией по центру Сум в Вербное воскресенье, вызвал волну осуждения со стороны мировых политиков. Лидеры европейских стран выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля, подчеркнув, что ответственность за продолжение войны несет исключительно Россия.

Подборку заявлений европейских политиков собрало ТСН.ua.

Премьер Эстонии Кая Каллас написала:

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"Сердце разрывается на куски из-за кадров из Сум, где люди собрались в Вербное воскресенье, а их встретили российские ракеты. Это ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, даже когда Украина объявила о безусловном прекращении огня".

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отметил:

"Я возмущен преступным ударом по центру Сум. Россия продолжает свою кампанию насилия и каждый раз доказывает: эта война продолжается только потому, что она так решила".

Президент Молдовы Мая Санду также решительно отреагировала:

"Вербное воскресенье – это день молитвы и мира. Но сегодня утром, когда люди собрались на службу, Россия ударила по Сумам – убила и ранила мирных жителей. Молдова скучает вместе с Украиной и призывает усилить противовоздушную оборону, чтобы спасать жизнь".

Ранее на российский ракетный удар по мирному населению Сум отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.