Серебрянский лес пылает: как военные спасают заповедник — кадры из Луганской области

В Серебрянском лесу проходит линия фронта.
Серебрянский лес на Луганщине круглосуточно горит из-за боевых действий – там проходит линия фронта. Военные ВСУ не только защищают от оккупационных войск России, но и спасают лес от масштабных пожаров.
Видео опубликовала пресс-служба МВД Украины.
"Серебрянский лес протяженностью 10,1 га. С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны. Продолжаем бороться за каждый метр украинской земли", - говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 63-й ОМБр показали, что произошло с Серебрянским лесом (видео).
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