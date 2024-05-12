Серебрянский лес пылает: как военные спасают заповедник — кадры из Луганской области

Серебрянский лес на Луганщине круглосуточно горит из-за боевых действий – там проходит линия фронта. Военные ВСУ не только защищают от оккупационных войск России, но и спасают лес от масштабных пожаров.

Видео опубликовала пресс-служба МВД Украины.

"Серебрянский лес протяженностью 10,1 га. С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны. Продолжаем бороться за каждый метр украинской земли", - говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 63-й ОМБр показали, что произошло с Серебрянским лесом (видео).

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