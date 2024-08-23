Серебряный крест Магистра: командир 2-й Галицкой бригады рассказал, за что получил награду (видео)

За успешные операции командир взвода получил три награды от президента и серебряный крест от главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Командир взвода 2-й Галицкой бригады Богдан с позывным Магистр является ветераном АТО. С первых дней полномасштабной войны он снова защищает Украину. Военный участвовал в боях под Авдеевкой, в обороне Новокалинового, Сторожевого и Благодатного.

Историю нацгвардейца с позывным Магистр рассказали во 2-й Галицкой бригаде НГУ.

Свой псевдоним Богдан получил не случайно. До войны военный успел получить два образования – экономическое и юридическое, а с марта 2023 командует взводом 2-й Галицкой бригады НГУ.

На одном из направлений взвод Магистра получил задачу – эвакуировать окруженные россиянами позиции восьми раненых побратимов, среди которых были тяжелые "трехсотые".

Трем бойцам из взвода Магистра удалось прорваться к окруженным позициям и уничтожить врага. Но через 15 минут россияне начали штурм – врагов было вчетверо больше.

Магистр с гордостью рассказывает о своих подчиненных, говорит, что они бьются как львы даже в самых тяжелых ситуациях.

"У нас заканчивались патроны. Первые наскоки вражеской пехоты удалось сдержать благодаря оказавшемуся рядом ящику гранат. Впоследствии собратья поднесли БК. Мы отбивались час. Затем закрепились и смогли эвакуировать окруженную позицию. После этого взвод гвардейцев 2 Галицкой бригады держал там оборону еще трое суток", – рассказал Магистр.

Он добавил, что в тех боях всего было уничтожено 150 оккупантов. Всех раненых бойцов, несмотря на плотный огонь артиллерии врага удалось эвакуировать.

За успешные операции командир взвода получил три награды от президента и серебряный крест от главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Напомним, в то время, как россияне "наматывают своих на гусеницы", украинцы вытаскивают побратимов из самых сложных передряг. Украинский военнослужащий ВСУ Дмитрий попал в засаду, но остался жив благодаря решительным действиям побратимов. Он получил пять пулевых ранений и был спасен бойцами 47-й отдельной механизированной бригады.

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