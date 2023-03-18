Середина 500-километровой дуги наступления россиян: эксперт объяснил стратегическое значение Бахмута для РФ

Оккупанты атакуют на дуге от Купянска до Угледара. А Бахмут как раз расположен посреди этой дуги.

Контроль над Бахмутом имеет стратегическое значение для ВСУ после того, как оккупанты начали наступление на дуге от Купянска Харьковской области до Угледара Донецкой области.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман, передает FREEДОМ.

По его мнению, в конце прошлого года Бахмут не имел столь важного стратегического значения, как имеет сейчас.

"Что изменилось? Россияне начали свое наступление, о котором мы знали еще через несколько месяцев. Оно прямо сейчас происходит. Они сосредоточились на дуге от Купянска, вместе с Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром. Это дуга примерно 500 километров. И Бахмут как раз расположен посередине этой дуги", — объясняет аналитик.

По его словам, план оккупационных войск заключался в том, чтобы прорваться через Бахмут и попытаться атаковать на севере от города — до Славянска и Лимана, а также на юг — до Угледара и Гуляйполя Запорожской области.

Таким образом, враг собирался разрезать Донецкую группировку войск. Именно поэтому оборона Бахмута приобрела стратегическое значение, и Ставка Верховного главнокомандующего решила защищать город, пока есть возможность.

"Если они усилят свое давление и попытаются таки оцепить город, то будет, конечно, дана команда на уход. И этот уход будет не в чистое поле. От Часового Яра до Константиновки построены фортификационные сооружения, в которых можно держать оборону. Мы можем отойти на несколько километров и продолжать удерживать наступление врага", — объяснил эксперт.

По мнению аналитика, отступление Бахмута не будет для ВСУ большой неудачей, однако держать оборону лучше в городе.

Также Гетьман подчеркнул, что кроме стратегического Бахмут имеет для Кремля и политическое значение, ведь простым россиянам срочно нужно показать хоть какую-нибудь победу.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ВСУ имеют частичный успех на некоторых участках Бахмутского направления.

По словам военного Юрия Сиротюка с позывным "Мамай", россияне переходят к обороне на Бахмутском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), российское наступление у Бахмута достигает кульминации.

Эксперт издания Defense Express Иван Киричевский подчеркнул, что в боях за Бахмут ВСУ уничтожили такое количество оккупантов, которых хватило бы для наступления на Киев.