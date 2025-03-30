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Серьезная потеря: украинские бойцы уничтожили российский РЭБ в Херсонской области (видео)
Это, как известно, очень дорогостоящая техника.
В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ. По разведывательным признакам уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Оккупанты используют вышеупомянутую систему для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки.
"Потеря такого комплекса является существенным ослаблением способностей армии-агрессора", - отмечают в ГУР МО.
Напомним, по состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 912 490 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1740 военных.