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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
101
Время на прочтение
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Серьезная потеря: украинские бойцы уничтожили российский РЭБ в Херсонской области (видео)

Это, как известно, очень дорогостоящая техника.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Российский РЭБ

Российский РЭБ / © ГУР Минобороны

В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ. По разведывательным признакам уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Оккупанты используют вышеупомянутую систему для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки.

"Потеря такого комплекса является существенным ослаблением способностей армии-агрессора", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 912 490 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1740 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
101
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