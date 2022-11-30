"Серьезный и предметный разговор": Кулеба высказался о передаче Украине систем Patriot

Украина ведет переговоры с союзниками по передаче американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, если раньше об этом не говорили, а только Киев поднимал этот вопрос. Сейчас диалог сдвинулся с мертвой точки.

"Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot. Скажу так: если раньше об этом никто не говорил кроме нас, то сейчас разговор происходит. И это очень серьезный и предметный разговор", — сказал Кулеба.

Также на министерской встрече НАТО в Бухаресте глава МИД призвал Германию как можно быстрее предоставить Patriot.

"Это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", — пояснил Кулеба.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не было принято. Впрочем, в Альянсе продолжаются дискуссии на этот счет.

Между тем, в Пентагоне заявили, что пока не планируют передавать Украине систем Patriot. Мол, системы требуют длительной и серьезной подготовки обслуживающего персонала.

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