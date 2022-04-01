"Серьезный вред здоровью": эксперт объяснил, что ждет оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу

"Серьезный вред здоровью": эксперт объяснил, что ждет оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу

Специалист говорит, что российские военные своими действиями нанесли себе серьезный вред здоровью.

Российские оккупанты рыли окопы в Рыжем лесу, куда даже сталкеры боятся заходить. Этими своими действиями они нанесли своему здоровью серьезный вред.

В эфире 24 канала член громсовета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко объяснил, что ждет оккупантов.

По его словам, все радионуклиды, которые высыпались на территорию Чернобыля, никуда не делись. Впрочем, если соблюдать все правила безопасности – они не навредят здоровью. Оккупанты же, в свою очередь, нарушили эти правила. Они рыли землю, передвигались на военной технике и вдыхали радиоактивную пыль.

"Самая страшная вещь заключается в том, что люди вдыхают радиоактивную пыль. Когда она попадает внутрь организма, она уже начинает действовать внутри альфа и бета частицами. Когда на внутренние органы влияют эти радионуклиды, это приводит к онко и очень серьезным проблемам со здоровьем. Все, что они там делали, контактировали с землей, рыли – они нанесли очень большой вред здоровью", — рассказал специалист.

Вместе с тем, радиоактивной пылью проникла вся одежда и техника оккупантов. Поэтому даже когда они покинули зону ЧАЭС, все равно продолжили подвергаться облучению.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Уже 31 марта стало известно, что оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС и город Славутич. Однако враг даже в Чернобыльской зоне нашел, что украсть.

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