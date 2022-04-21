Сергей Гайдай опроверг взятие оккупантами Рубежного: "Заявление – вновь фейк"

Уже третий раз россияне пытаются вбросить информацию об "освобождении" Рубежного.

В третий раз с начала полномасштабной войны России против Украины Минобороны РФ сообщило об "освобождении" Рубежного.

Эта информация в очередной раз оказалась фейком. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда снова отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли", — сказал Гайдай.

Он также добавил, что в среду, 20 апреля, иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и убедились во лжи России.

Гайдай не исключает, что вскоре пропаганда России может снова отчитываться о четвертом победном "освобождении" Рубежного. Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам.

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