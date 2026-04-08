ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Серия взрывов прозвучала ночью в Харьковской области: что произошло

Регион массированно атаковали вражеские ударные дроны.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Работа ПВО / © Associated Press

В Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом информирует Общественное.

«В Мерефьянской общине Харьковской области прозвучала серия взрывов», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали о группе БПЛА в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия использует Беларусь и другие соседние страны для пролета ударных беспилотников во время атак на Украину.

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie