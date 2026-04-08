- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия взрывов прозвучала ночью в Харьковской области: что произошло
Регион массированно атаковали вражеские ударные дроны.
В Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом информирует Общественное.
«В Мерефьянской общине Харьковской области прозвучала серия взрывов», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед взрывами Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали о группе БПЛА в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия использует Беларусь и другие соседние страны для пролета ударных беспилотников во время атак на Украину.