Серия взрывов в Мелитополе: оккупанты получили порцию "хлопка" и понесли потери

У врага стало меньше БК, техники и личного состава.

Во время взрывов в Мелитополе 10 февраля было "ярко" на территории промышленного предприятия, где российские оккупанты хранили свою военную технику.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Вчера на временно занятой территории Запорожской области захватчикам было страшно. По предварительным данным, у оккупантов стало меньше БК, техники и личного состава сразу в нескольких местах размещения", — отметил городской голова.

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Он уточнил, что в Мелитополе было "ярко" на территории промышленного предприятия, где захватчики хранили технику. В Мирном в Мелитопольском районе – минус расположение врага. В Токмакском районе "прилетело" в одну из деревень, которую российские войска избрали для проживания. После этого захватчики пол ночи суетились, обратил внимание Федоров.

"К сожалению рашисты используют самую отвратительную тактику: прятаться за спинами мирных жителей — расставляют свою технику и ПВО посреди жилых кварталов", — подчеркнул мэр Мелитополя.

Напомним, что накануне вечером в Мелитополе раздалась серия мощных взрывов. Местные паблики информировали о звуках взрывов в районе аэродрома и пригороде.

Отметим, издание The New York Times в своей статье написало, что украинские войска могут начать контрнаступление на юге и вероятным направлением может стать именно Мелитополь.

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