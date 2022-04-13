Серийные насильники не были так жестоки, как русские солдаты — Зеленский обещает "достать каждого" из них

Серийные насильники не были так жестоки, как русские солдаты — Зеленский обещает "достать каждого" из них

Президент отмечает, что возникают все новейшие подтверждения зверств русской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти каждого военного преступника, который совершал беспредел на территории Украины и как доказательство тому привел арест Медведчука, которого найти было гораздо сложнее.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости российских военных в отношении женщин, детей. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли русские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех", — заверил президент.

Он добавил, что если удалось знать Виктора Медведчука, которого скрывали, то найти рядового россиянина не будет слишком сложно. "И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого", — добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

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