Сервис доставки Glovo возобновил работу в 19 городах: компания направит доход на помощь ВСУ

Сервис доставки Glovo возобновил работу в 19 городах: компания направит доход на помощь ВСУ

Также сотрудники украинского офиса компании создали волонтерский центр помощи.

Сервис доставки Glovo уже возобновил работу в 19 городах Украины.

В целом, от 26 февраля сервис функционирует во Львове, Одессе, Черноморске, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Луцке, Хмельницком, Кривом Рогу, Кропивницком, Ужгороде, Дрогобыче, Трускавце, Черновцах, Днепре, Каменце-Подольском, Умани, Виннице и Черкассах, говорится в сообщении компании.

В первую очередь, курьеры доставляют заказы из аптек и супермаркетов.

Как сообщили в компании, весь операционный доход компания Glovo направит Вооруженным силам Украины.

Кроме того, сотрудники украинского офиса Glovo создали волонтерский центр помощи.

"Наша команда помогает нуждающимся в: продуктах питания, медикаментах, товарах первой необходимости во всех городах Украины", — сообщили в компании.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: