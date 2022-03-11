Сервис доставки Glovo возобновил работу в Киеве: компания направит доход на помощь ВСУ

Сервис доставки Glovo возобновил работу в Киеве: компания направит доход на помощь ВСУ

В настоящее время компания работает в 20 городах Украины.

Сервис доставки Glovo постепенно возобновляет работу в украинских городах.

В целом, от 26 февраля сервис функционирует во Львове, Одессе, Черноморске, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Луцке, Хмельницком, Кривом Рогу, Кропивницком, Ужгороде, Дрогобыче, Трускавце, Черновцах, Днепре, Каменце-Подольском, Умани, Виннице, Черкассах и Киеве.

В первую очередь, курьеры доставляют заказ из аптек и супермаркетов. Кроме того, в приложении Glovo также можно позвонить по телефону врачам разных специальностей. Они будут предоставлять всем желающим бесплатную консультацию.

Как сообщили в компании, весь операционный доход Glovo направит вооруженным силам Украины.

"Сохраняем спокойствие и поддерживаем ВСУ. Весь операционный доход Glovo передается нашим защитникам", — говорится в сообщении.

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