Сержант 47-й ОМБр Маркус объявил сбор на дроны и технику: как можно помочь

Главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус объявил сбор средств для его бригады на закупку беспилотников и техники.

Об этом он написал в Facebook.

По словам военного, необходимо быстро собрать очень значительную сумму – 40-50 млн грн.

"Уважаемое панство, за последние месяцы в штурмах мы потеряли много техники и имущества. В контексте этого я думал, на что именно объявить сбор, в чем потребность в первую очередь, но реалии таковы, что сейчас потребность во всем. От очень дорогих разведывательных дронов до обычных Мавиков, от радиостанций до ремонта техники и вооружения. На восстановление сумма нужна большая. Реально большая. 40-50 миллионов грн. Если вы хотите больше видео наших штурмов, которые заканчиваются успешно и без потерь с нашей стороны, видео с уничтоженной российской техникой, помогите нам. Ваши деньги сохраняют жизнь наших людей. Спасибо", — обратился военный к украинцам.

Реквизиты благотворительного фонда по ссылке Markus Foundation.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оценил перспективу завершения войны в Украине.

Читайте также: