Сержант ошеломил высоким уровнем подготовки бойцов из КНДР

Военные из КНДР имеют такую хорошую подготовку, что с ними не сравнятся наемники из ЧВК "Вагнер" образца 2022 года.

Войска из Северной Кореи, действующие на Курском направлении, имеют высокий уровень подготовки: физическую выносливость, большую моральную стойкость и отличные боевые навыки.

Об этом сообщил сержант медицинской роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Бондар.

Комментируя информацию о том, что якобы северокорейские подразделения, воюющие на стороне РФ, не представляют особой угрозы, Бондар описал уровень их подготовки.

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По словам военного, на Курском направлении войска КНДР демонстрируют чрезвычайную физическую выносливость, высокую моральную стойкость и отличные боевые навыки. Северокорейские солдаты эффективно владеют стрелковым оружием. Они также разрабатывают нестандартные тактики, создающие существенные вызовы для ВСУ.

"Совершая наступательные действия малыми группами, (противник – ред.) совершенно пренебрегает своими ранеными и убитыми, простым языком – переступает через тех, кто "оставил чат", и продолжает выполнять задачи", – говорится в сообщении сержанта.

Он акцентировал, что северокорейские бойцы не сдаются в плен. Они ликвидируют себя по одинаковой схеме: "граната у головы и вперед". Тела оставшихся на поле боя обливают легковоспламеняющейся жидкостью и сжигают. Особое внимание уделяется лицу.

По словам Бондара, у солдат из КНДР очень высокий уровень владения стрелковым вооружением. Так, не на шутку удивляет количество украинских дронов, которое вражеским бойцам удалось сбить из простого стрелкового оружия.

"Психологическая стойкость, представьте себе, что они на живца берут наши ударные дроны. То есть один бегает и привлекает внимание, а другой с засады снимает прицельным огнем дрон, представьте уровень стрессоустойчивости", – говорится в сообщении украинского защитника.

Он также сообщил, что северокорейские спецназовцы – это "отдельная каста людей". Они имеют гораздо лучше стандартного уровень подготовки. Поэтому бойцы особенно опасны на поле боя.

Бондар призвал не недооценивать врага, ведь это может иметь роковые последствия. А еще он выразил мнение, что нужно пересмотреть подходы к подготовке кадрового резерва и повысить стойкость украинских подразделений.

"И как сказал один авторитетный командир, по сравнению с солдатами КНДР, Вагнера образца 2022 года — это просто дети. И я ему верю", — резюмировал сержант.

Напомним, заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андронников заявлял, что Россия использует северокорейских бойцов в качестве "пушечного мяса". По его словам, солдаты из КНДР не изменят ситуацию на поле боя из-за слабой эффективности.

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