Сержант уничтожил 102 россиян и получил звание Героя Украины: история от комбата Вереса

По словам Вереса, один экипаж за двое суток уничтожил столько врагов, что оккупанты отказались на 2-3 недели вообще проводить наступательные действия.

Комбат батальона К2, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и Герой Украины Кирилл Верес рассказал историю о своем подчиненном – операторе дрона, который за несколько дней уничтожил 102 россиян и получил звание Героя Украины.

Об этом военный сказал в интервью "Армия TV".

"Обычный боец, кадровый военный. Очень мощный воин. Командиром ВОПа (взводный опорный пункт) был, командиром позиции до полномасштабной войны. Был штурмовиком, немного не получилось, потому что в бою был ранен сразу. Затем стал пилотом дрона и одним из лучших пилотов. Дали мне приказ отправить некоторые свои экипажи в полосу другого батальона под Соледарское направление, потому что там начали терять позиции. Парень за какие-то сутки только 200-сотыми сделал 37 окупантов и 300-сотыми около 40", – рассказывает Верес.

Комбат отмечает, что решил наградить бойца, если он убьет 50 окупантов.

"Начались активные штурмовые действия в нашем подразделении. Один экипаж за двое суток уничтожил столько врагов, что оккупанты отказались на 2-3 недели вообще проводить наступательные действия. Там были цифры 15 "двухсотых", 20 "трехсотых" в одну ночь. Я вижу, что цифру 50 перевалили, подаю представление и за это время, пока представление рассматривали, у него получилась цифра 102", – говорит Верес.

Комбат отмечает, что ему было принципиально наградить "Героем Украины" обычного сержанта, чтобы другие бойцы были мотивированы стараться для награды.

Ранее Кирилл Верес призвал к честности в военных подразделениях, отмечая, что каждая ложь на фронте может стоить жизням бойцов.

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