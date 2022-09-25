Сеть шокировало "сумасшедшее" видео, которым Россия зомбирует население Донбасса

Новый местный телеканал российских оккупантов "Мариуполь 24" транслирует просто "сумасшедшее" и лживое пропагандистское видео для жителей временно оккупированных территорий Украины.

В ролике уже традиционно для пропаганды утверждается о якобы "нацизме" в Украине, от которого государство нужно "вылечить".

Соответствующей записью в Сети поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы все видим то дерьмо, которым пропаганда кормит через соцсети. Но это еще не дно. Смотрите. Запись с телевизора в Мариуполе. Это транслирует местный новый канал оккупантов "Мариуполь 24", – говорится в сообщении чиновника.

Андрющенко назвал это видео "прямой декларацией на истребление всех нас".

Так, в ролике показана психбольница и ее пациентка, которой врач пытается сделать инъекцию. И вот, что говорит голос за кадром:

"Не сопротивляйся. Помоги вылечить Украину. Сопротивляться России – все равно, что сопротивляться врачу, который пытается спасти тебе жизнь. И вот почему цель "спецоперации" вооруженных сил России в Украине – это денацификация".

На видео также заявляют о "зернах нацизма", которые якобы "проросли в Украине" еще в начале 90-х годов. Также там соврали о якобы уничтожении тысяч людей на Донбассе "украинскими нацистами", а армия РФ "войну заканчивает, а не начинает".

Президента Украины Владимира Зеленского в ролике называют "наркманом" и делятся выдумками, что его якобы "ждет новый "Нюрнберг".

Напомним, в Крыму в телеэфир запустили ролик с Зеленским, где тот призывает мобилизованных сдаваться в плен.

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