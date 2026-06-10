Сети не спасли: украинские "Фламинго" вторично поразили завод с компонентами для дронов и ракет РФ

Ракета "Фламинго" (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" во второй раз за чуть больше месяца поразили российский завод АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Предприятие расположено примерно в 1000 км от Украины и известно, в частности, производством помехозащищенных антенн "Комета".

Об этом сообщает издание Defense Express.

В Сети появились фото и видео, на которых зафиксирован пролет ракеты и последствия попадания по главному административному зданию предприятия. После удара на территории завода вспыхнул пожар.

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Сколько именно ракет было использовано в атаке, пока неизвестно. Российская сторона не раскрывает деталей удара и не сообщает данные о якобы сбитых целях. В то же время глава Чувашии Олег Николаев заявил о трех пострадавших.

Это уже вторая атака "Фламинго" по этому предприятию. Предыдущий удар по АО "ВНИИР-Прогресс" был 5 мая: тогда, по имеющимся данным, применили шесть ракет, одна из которых попала в цель.

После предыдущих атак россияне, похоже, пытались дополнительно защитить завод от ударов дронов. На постройках установили антидроновые сетки, а на территории предприятия заметили башни с натянутыми между ними защитными конструкциями.

Башни с натянутыми сетками над АО "ВНИИР-Прогресс". / © ASTRA

Однако в этот раз цель поразили не дальнобойными беспилотниками, а крылатой ракетой. Такой выбор может быть связан с большей боевой частью "Фламинго", которая способна нанести объекту более серьезные разрушения.

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Повторный удар по заводу в Чебоксарах может свидетельствовать о проблемах РФ с прикрытием всех важных военных предприятий средствами ПВО, особенно на большом расстоянии от границы с Украиной.

Ранее россияне покрыли завод металлическими конструкциями для защиты.

Удар "Фламинго" по РФ: последние новости

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар украинских FP-5 Flamingo по военному заводу в Чебоксарах и показал видео попадания. По его словам, предприятие снабжало российскую армию компонентами для дронов и ракет.

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, в эту ночь украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет", — заявил Зеленский.

В ту же ночь украинские силы также нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ, расположенному примерно в 900 км от фронта.

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Кроме того, в ночь на 10 июня взрывы раздавались в нескольких регионах России. В ряде областей вводили режим ракетной опасности, а в аэропортах Ижевска, Перми, Казани, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения.

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