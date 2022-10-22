Сетки с парашутом и конкретные калибры: украинцы совершенствуются в борьбе с дронами-камикадзе

Украинцы совершенствуются в борьбе с дронами-камикадзе, теперь их могут ловить специальными сетками и сбивать конкретными калибрами, говорится в ТСН.

Почти 250 "Шахедов" сбили украинские военные с начала использования врагом иранских дронов-камикадзе. Несмотря на точность наших противовоздушных сил, часть беспилотников все же достается большим городам и наносит большой вред энергетическому сектору, жилым домам и уносит человеческие жизни. В настоящее время в Украине ищут способы эффективного противодействия "Шахедам" и изучают зарубежный опыт.

Одещина одной из первых приняла на себя коварные приступы дронов-камикадзе. Месяц спустя вражеские крылатые взрывчатки накрыли столицу. Сейчас только один из пяти запущенных беспилотников долетает до цели, однако и этого хватает, чтобы натворить беды.

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Военные на передовой разбирают сбитые "Шахеды" на запчасти, чтобы узнать сильные и слабые стороны вражеского беспилотника. "Он не управляется в режиме онлайн пилотом, он получает координаты заранее и руководствуется глонасом российской системе GPS благодаря антенне", — рассказывают бойцы.

Автономность управления – главное преимущество иранского дрона. Перехватить или сбить беспилотник, например, антидронным ружьем не получится. До недавнего времени такое только украинское оружие сбивало 99 процентов российских мобильных коптеров. В настоящее время разработчики ищут способы радиолокационного поражения и для "Шахедов".

"Наши специалисты украинские, они по ночам не спят и ищут способ противодействия. Этому бы очень помог живой образец БПЛ, чтобы исследовать его способности, как он реагирует на те или иные препятствия", — говорит и.о. директора предприятия по производству антидронных ружей Ярослав Филимонов.

Громкий двигатель и малая скорость – слабые стороны иранского дрона. Этими недостатками уже пользуются военные и даже патрульные полицейские, сбивая "Шахедов" из автоматов и пулеметов. "Для военных не секрет как с ними бороться. Дрон сделан по принципу летающее крыло, то поражение будет сильно влиять на аэродинамику и приведет к падению и поэтому возможно поразить стрелковым оружием даже калибром 5,45", — рассказывает военный оператор по управлению беспилотниками "Дрон ".

Военные настойчиво советуют гражданским не пытаться стрелять в коптеры. Взрывная волна над городом может натворить еще большее бедствие. Выкладывать фото с бортовыми номерами тоже не стоит, потому что это поможет врагу скорректировать маршрут "Шахеда" и сделать следующую атаку более точной.

Американские компании уже предлагают способы борьбы с беспилотниками. К примеру, ловить камикадзе с помощью антидронов, оснащенных сеткой с парашютом. Сотня таких крылатых охотников может покрыть Киев антидронным щитом.

Однако и враг не останавливается – Россияне пытаются приобрести в Иране партию новых дронов Arash-2, а значит Украине нужно быстро научиться противодействовать новым угрозам.

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