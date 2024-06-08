Сетью ширится видео, якобы десантники обращаются из подвала с требованием их освободить: в ДШВ отреагировали

В 81-й бригаде говорят, что этих бойцов вывели за штат после ранений и контузий.

Мужчина, представившийся сыном бойца 81 аэромобильной бригады, заявил, что его отца удерживают в подвале и не дают уволиться со службы по результатам ВВК. В то же время, он распространил видео с обращением военнослужащих из подвала. В 81 бригаде говорят, что увольнение этих военных – не в их компетенции.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Илья Ярема, представившийся сыном бойца 81 бригады, 6 июня рассказал в Facebook, что его отца удерживают в подвале, не выплачивают деньги и не позволяют уволиться со службы по состоянию здоровья. Он объяснил, что его отец и еще 54 военных находились в составе 129 бригады Территориальной обороны, однако в феврале 2024 года их перевели в 81 бригаду, которая подчиняется командованию Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Военно-врачебная комиссия признала отца Яремы непригодным к службе в ДШВ.

Соответственно, с марта все 55 мужчин не получали никаких выплат, а рапорты на увольнение никто не рассматривает, пишет Илья Ярема.

Опубликовано Ильей Яремой Четверг, 6 июня 2024 г.

"Фактически они там просто заложники. Когда парни спросили МПЗшника, что они делают для решения этой ситуации, ответ был: "Вас не должен это е**ть". Ребята написали обращение в полицию, ВСП, ДБР. Ноль реакции", — рассказал мужчина.

Что говорят в 81-й бригаде?

В бригаде заявили, что военнослужащие, которые были на видео, проходят военную службу в одной из отдельных бригад территориальной обороны и находятся в статусе выведенных в распоряжение их командира. Это связано с тем, что после перевода подразделения этих бойцов вывели за штат после ранений и контузий.

"В соответствии с действующим законодательством командование 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ не имеет законных оснований относительно (увольнения, перевода, рассмотрения жалоб и заявлений) указанных военнослужащих, ведь это в пределах компетенции командира отдельной бригады ТрО", – отметили в бригаде.

Впрочем, там подчеркнули, что командование бригады не остается в стороне и способствует скорейшему решению этого вопроса.

Напомним, в МВД уточнили, кто имеет право на демобилизацию.

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