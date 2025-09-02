Сеул сообщил, сколько солдат Ким Чен Ына погибло за Россию в войне в Украине

Армия Северной Кореи / © Associated Press

Реклама

Около двух тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли на войне на Украине, где они воюют на стороне РФ.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Конгрессмен Ли Сон Квен заявил, что южнокорейская разведка оценивает количество погибших северокорейских солдат примерно до 2000 года.

Реклама

По информации спецслужб Сеула, Пхеньян планирует отправить еще около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

Отметим, с октября 2024 года КНДР уже направила примерно 13 тысяч военных и вооружения для поддержки российских усилий в войне против Украины.

Напомним, Ким Чен Ын отметил наградами военных, участвовавших в боевых действиях на стороне России в войне против Украины. Специально к этому была организована церемония. Во время церемонии диктатор КНДР назвал этих солдат «героическими» и утверждал, что их действия якобы доказали силу армии КНДР.

Между тем "фюрер" РФ Владимир Путин в своем письме Киму, приуроченном к годовщине освобождения Кореи от японской оккупации, расхвалил воюющих против Украины бойцов из КНДР. Также диктатор упомянул совместные действия советских и северокорейских сил, которые вместе положили конец колониальному правлению Японии.