"Севастополь – один из элементов операции": в ВСУ анонсировали продление сезона "бавовны" в Крыму

Последние события в Крыму, в частности, атака по судам Черноморского флота РФ в Севастополе, являются одним из элементов крупной и мощной операции Вооруженных Сил Украины на полуострове.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Півдня" Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Следует понимать главное – информация о работе Сил обороны должна быть дозирована. Достаточно много хороших новостей после этой ночи, связанных с целями, пораженными в Севастополе. Сейчас идет доразведка и сбор информации о влиянии атаки. На Крымском полуострове довольно беспокойно. Мы же в свою очередь, несмотря на то, что погода сейчас характеризуется прохладными ночами, обещаем продолжение "жаркого сезона" для оккупантов в Крыму", — заявила она.

По словам Гуменюк, оккупанты будут пытаться усилить противовоздушную оборону стратегических объектов в Крыму. Особенно это касается объектов, которые для них стратегически важны.

"Также они полностью отдают себе отчет про уровень опасности, который мы способны обеспечить и поэтому будут пытаться ответить на наши действия. Мы же ко всему готовы. Хочу отметить, что события в последнее время являются одним из элементов большой и мощной операции", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, эксперт объяснил, как повреждение судов Черноморского флота РФ в Севастополе повлияет на удары по Украине.

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