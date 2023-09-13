"Севастополь – один из элементов операции": в ВСУ анонсировали продление сезона "бавовны" в Крыму

Силы обороны анонсировали продолжение "жаркого" сезона в Крыму для оккупантов.
Последние события в Крыму, в частности, атака по судам Черноморского флота РФ в Севастополе, являются одним из элементов крупной и мощной операции Вооруженных Сил Украины на полуострове.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Півдня" Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
"Следует понимать главное – информация о работе Сил обороны должна быть дозирована. Достаточно много хороших новостей после этой ночи, связанных с целями, пораженными в Севастополе. Сейчас идет доразведка и сбор информации о влиянии атаки. На Крымском полуострове довольно беспокойно. Мы же в свою очередь, несмотря на то, что погода сейчас характеризуется прохладными ночами, обещаем продолжение "жаркого сезона" для оккупантов в Крыму", — заявила она.
По словам Гуменюк, оккупанты будут пытаться усилить противовоздушную оборону стратегических объектов в Крыму. Особенно это касается объектов, которые для них стратегически важны.
"Также они полностью отдают себе отчет про уровень опасности, который мы способны обеспечить и поэтому будут пытаться ответить на наши действия. Мы же ко всему готовы. Хочу отметить, что события в последнее время являются одним из элементов большой и мощной операции", — резюмировала Наталья Гуменюк.
Напомним, эксперт объяснил, как повреждение судов Черноморского флота РФ в Севастополе повлияет на удары по Украине.
Читайте также: