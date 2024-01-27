Севастополь проснулся от мощных взрывов: местные сообщают об облаке дыма

Гауляйтер оккупированного Севастополя Развожаев в свою очередь уверяет, что "все спокойно".

В оккупированном Севастополе утром было слышно громкий звук, похожий на ракетный пуск, а затем прозвучал взрыв, от которого задрожали стекла в окнах.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

В издании предполагают, что это сработала российская ПВО.

Как добавляет российский Telegram-канал ASTRA, местные жители услышали взрывы в центре города. Городские паблики пишут, что после взрывов над городом появилось облако дыма

Гауляйтер оккупированного Севастополя Развожаев в свою очередь уверяет, что это военные РФ проводили тренировку со стрельбой из гранатомета.

"В городе все спокойно", – говорится в сообщении гауляйтера.

Ранее партизаны зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля россиян.

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