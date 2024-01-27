Севастополь проснулся от мощных взрывов: местные сообщают об облаке дыма

Гауляйтер оккупированного Севастополя Развожаев в свою очередь уверяет, что "все спокойно".
В оккупированном Севастополе утром было слышно громкий звук, похожий на ракетный пуск, а затем прозвучал взрыв, от которого задрожали стекла в окнах.
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
В издании предполагают, что это сработала российская ПВО.
Как добавляет российский Telegram-канал ASTRA, местные жители услышали взрывы в центре города. Городские паблики пишут, что после взрывов над городом появилось облако дыма
Гауляйтер оккупированного Севастополя Развожаев в свою очередь уверяет, что это военные РФ проводили тренировку со стрельбой из гранатомета.
"В городе все спокойно", – говорится в сообщении гауляйтера.
Ранее партизаны зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля россиян.
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