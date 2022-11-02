Севастопольскую бухту сфотографировали со спутника после недавнего "хлопка"

В сети опубликованы спутниковые снимки Севастопольской бухты, сделанные после недавних взрывов в городе, которые оккупанты назвали атакой дронами.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питетт.

"Спутниковые изображения, сделанные вчера (1 ноября – ред.) в 05:35 и в 11:06 UTC, показывают два фрегата класса "Адмирал Григорьевич", которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту", – говорится в сообщении.

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На первом снимке видно, что корабль был на буксире, а уже через пять часов фрегат класса "Адмирал Григорьевич" разместили у швартовой стенки Стрелковой бухты.

Вероятно, на фото запечатлен именно фрегат "Адмирал Макаров". Однако по фото невозможно оценить характер повреждений, ведь правая сторона судна "скрыта" от спутника.

Также Сети предполагают, что на снимке изображены "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Фото с Twitter-аккаунта OSINT-аналитика Бенджамина Питетта

Фото с Twitter-аккаунта OSINT-аналитика Бенджамина Питетта

Фото с Twitter-аккаунта OSINT-аналитика Бенджамина Питетта

Что известно о взрывах в Севастополе

Взрывы в Севастополе раздались утром 29 октября. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Позже в Минобороны РФ сообщили о повреждении морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирала Макаров".

На следующий день Минобороны РФ придумало, что беспилотники по Черноморскому флоту выпустили с корабля с украинским зерном.

По данным OSINT-расследования сообщества GeoConfirmed, под атаку попали корабли "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорьевич" и тральщик "Иван Голубец". Скорее всего, дроны попали в цель.

Из-за повреждения судна "Адмирал Макаров" он не сможет определенное время обстреливать Украину ракетами "Калибр", заявил эксперт Александр Мусиенко. Он также сказал, что роль Черноморского флота РФ снижена на 70% и он больше не может выполнять боевые задачи.

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