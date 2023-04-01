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Северная Корея обвинила Украину в «ядерных амбициях»: в чем причина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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6498
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Северная Корея обвинила Украину в «ядерных амбициях»: в чем причина

Фото: Associated Press

В КНДР обеспокоены появившейся на сайте украинского президента петицией.

Ким Йо Чен, сестра лидера КНДР Ким Чен Ина, обвинила Украину в призывах к созданию собственного ядерного оружия.

Об этом информирует Reuters.

По данным издания, в Северной Корее ссылаются на петицию на сайте президента Зеленского о призывах создания Украиной собственного ядерного оружия.

По мнению Ким, петиция может быть политическим сговором офиса президента Владимира Зеленского, но не привела никаких доказательств этого утверждения.

"30 марта на сайте официального представительства президента Украины после заявления России о размещении тактического оружия в Беларуси появилась петиция под названием. Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на субботу, 1 апреля, петиция набрали около 600 подписей из необходимых 25 тысяч, которые нужны, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел ее.

Добавим, что в Северной Корее право граждан на жизнь находится под серьезной угрозой. В частности, там казнят людей за наркотики, распространение южнокорейских видео и религиозную деятельность.

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Дата публикации
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