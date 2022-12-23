Северная Корея опровергла передачу оружия РФ и призвала США "не помогать Украине"

В Северной Корее хотят, чтобы США перестали помогать Украине, и тогда Россия сможет безнаказанно убивать украинцев.

В Северной Корее отрицают помощь России и обвинили США в "поставке смертоносного оружия" Украине.

Об этом сообщили в МИДе Северной Кореи, пишут пропагандистские ресурсы этого государства.

Северная Корея обвинила США и Японию в якобы "лжи" по поводу поставки оружия российскому ЧВК "Вагнер". Там заявили, что это только США "накачивают Украину смертоносным оружием, что якобы приводит к смерти украинцев". Также тоталитарное государство поддержало террористку Россию, назвав оккупантов "самым стойким народом".

"Международное сообщество, прежде чем прислушаться к безосновательной "версии об сделках с оружием" между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают Украину разными видами смертоносного оружия и порождают кровавую трагедию и разрушение в этом государстве", — говорится в сообщении.

Северная Корея передает оружие РФ: что известно

Западные издания накануне сообщили, что ЧВК "Вагнер" получил партию оружия из Северной Кореи для российских войск в войне против Украины. Северная Корея доставила пехотные ракеты и ракеты в Россию для использования "Вагнером"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал цивилизованный мир привлечь к ответственности помогающих РФ Иран, Северную Корею и Беларусь.

Ранее тоталитарная Северная Корея признала "независимость" фейковых "Л/ДНР". В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с этим государством.

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