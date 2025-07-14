Северная Корея повысила боевую готовность после участия в войне против Украины

Армия КНДР. / © Associated Press

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Вооруженные силы Северной Кореи значительно усовершенствовали свои возможности ведения войны после шести месяцев участия в боевых действиях против России.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные украинской военной разведки.

Согласно оценке ГУР, Пхеньян использовал конфликт в качестве полигона для испытания своих стратегий. Отмечается прогресс в точности пусков баллистических ракет, использовании беспилотников, развитии производства современного вооружения, усилении военно-морских способностей и сборе разведданных. В разведке подчеркивают, что это создает новые угрозы США, Южной Корее и Японии.

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По данным украинской стороны, участие Северной Кореи в войне против Украины открыло для нее широкие возможности модернизации армии и позволило получить реальный опыт в современной войне. В отчете подчеркнуто, что из-за "отсутствия решительного ответа" со стороны Запада, готовность КНДР применять силу в международной политике вероятно возрастет.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на прошлой неделе посетил Северную Корею, где поблагодарил Кима Чен Ина за поддержку России. Стороны заявили о "безоговорочной поддержке" Кремля, а Лавров подчеркнул вклад северокорейских войск в отражение украинских атак в Курской области.

По оценкам ГУР, на стороне России уже воюют до 9500 военных из КНДР, еще до 30 000 могут быть переброшены в ближайшие месяцы. Только в боях под Курском было убито или ранено около 4000 северокорейских солдат.

Во время встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи Лавров призвал россиян посещать новый северокорейский курорт в Вонсане — части попыток Пхеньяна стимулировать туризм как источник дохода. В то же время, перспективы этого направления остаются призрачными на фоне закрытости страны и международных санкций.

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Напомним, Российская Федерация из-за обстрелов украинских дальнобойных дронов перенесла часть своего военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северная Корея.