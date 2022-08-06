Северная Корея предлагает России 100 тысяч "добровольцев" для войны в Украине — СМИ

В эфире российского государственного телеканала прозвучало заявление о готовности КНДР предоставить помощь РФ для борьбы с "украинским фашизмом".

Ведущий ток-шоу на российском "Первом канале" Игорь Коротченко заявил, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы принять участие в войне, которую развязал Кремль в Украине, на стороне РФ.

Такое сообщение российского пропагандиста цитирует New York Post.

Рассказывая о помощи России от диктаторского режима КНДР, Коротченко отметил, что у армии Северной Кореи есть “богатый опыт ведения контрбатарейной войны”. Такое замечание красноречиво, учитывая отчеты об успехах украинской дальнобойной артиллерии после приобретения американских ракетных систем HIMARS.

"Если Северная Корея выразит желание выполнить свою международную обязанность по борьбе с украинским фашизмом, мы должны им это позволить", — сказал ведущий ток-шоу.

В то же время пропагандист не уточнил, откуда возьмутся "добровольцы" в таком авторитарном государстве, как Северная Корея.

Как известно, несколько государств-сателлитов России уже предоставляют так называемые "добровольческие" силы для участия в войне в Украине. Заявление об участии северокорейских солдат западные аналитики расценивают как признак того, что президенту РФ Владимиру Путину не хватает политической воли для проведения массовой мобилизации в России.

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Напомним, частная военная компания "Вагнера" рекрутировала для войны более 1000 заключенных из 17 колоний из 10 регионов РФ.

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