Северная Корея провела испытание запрещенных межконтинентальных ракет

Ким Чен Ин нарушил собственный мораторий, который установил в 2017 году.

Впервые с 2017 года КНДР опробовала запрещенные межконтинентальные баллистические ракеты.

24 марта стало известно, что с территории КНДР был произведен пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает издание BBC.

Подозрение, что это была баллистическая ракета, подтвердили в Южной Корее и Японии. Японцы подсчитали, что ракета пролетела 1100 километров и достигла высоты 6 тысяч километров. Она держалась в воздухе час и упала в воду недалеко от Японии.

Не так давно Северная Корея уже проводила тестирование ракетных установок, хотя и назвала их запуском спутников. Но США и Южная Корея считали, что на самом деле это были испытания системы межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, что после разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом, Ким Чен Ын ввел мораторий на испытание баллистических ракет большой дальности.

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