Северная Корея сближается с Россией из-за войны в Украине — WSJ

Вторжение РФ в Украину создало возможности для Северной Кореи укрепить связи с Москвой.

Северная Корея заинтересована в закупке запасных частей, производимых в РФ, и реконструкции своих производственных мощностей.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Пхеньян хочет отправить своих рабочих в захваченные РФ территории Донецкой и Луганской областей — это должно дать Ким Чен Ыну столь необходимый доход за границей.

Путин со своей стороны пообещал КНДР предоставить современное оружие и технику. Москва может активизировать свою трансграничную торговлю продовольствием и использовать свое место в Совбезе ООН, чтобы заблокировать любые более жесткие санкции против Северной Кореи.

"Для Северной Кореи поддержка Путина открывает двери для более значительных уклонений от санкций и сотрудничества в области чувствительных технологий", — сказал Патрик Кронин, глава Азиатско-Тихоокеанского региона в области безопасности в Институте Гадсона.

Напомним, Владимир Путин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба была заложена во Второй мировой войне с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.

В июне Северная Корея заявила о полной поддержке действий Путина и назвала Россию "дружественной страной". Ким Чен Ын прямо не упомянул войну в Украине, но, скорее всего, речь идет именно о поддержке вооруженного вторжения. Например, в начале марта на Генассамблее ООН Северная Корея и еще несколько стран голосовали против резолюции, требовавшей от России немедленно вывести войска из Украины.

Ким Чен Ын признал "ЛДНР" - Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей

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