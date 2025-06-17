Северная Корея снова направляет военных в РФ: в Кремле назвали цель и количество

КНДР направляет 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курщины / © Associated Press

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Диктатор КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей «для восстановления Курской области».

Об этом заявили в России, а именно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передают пропагандистские агентства РФ.

По словам российской стороны, Курская область, которая «частично находилась под контролем украинских сил с августа 2024 года по весну 2025 года, теперь получит помощь со стороны КНДР».

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Как сообщают российские информагентства, секретарь Совета безопасности РФ заявил, что пять тысяч человек будут вовлечены в восстановление региона, а также в этом примут участие 1000 саперов.

Также Шойгу обсудил в Пхеньяне создание в России и КНДР мемориалов «в память о корейских военных, погибших при освобождении Курской области».

Что известно о военных КНДР на Курщине

Напомним, Ким Чен Ын — диктатор КНДР заявил об «оправданном» участии КНДР в войне против Украины. Он утверждал, что действия их военных на территории России соответствуют положениям Устава ООН и договору о стратегическом партнерстве с РФ.

В октябре 2024 года разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР отправляет в Россию, в том числе 1 500 своих спецназовцев и планирует привлечь к войне против Украины 12 000 военных. Северная Корея отвергла эти обвинения, назвав их «безосновательными слухами».

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А президент РФ Владимир Путин заявил о «героизме» армии диктатора Ким Чен Ина и поблагодарил за то, что его солдаты воюют в Украине.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в войну против Украины.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между ВСУ и северокорейскими солдатами в Курской области России произошли «первые столкновения».

Согласно отчету Многосторонней группы по мониторингу санкций, в состав которой входят 11 членов ООН, Северная Корея помогла РФ усилить ракетные атаки на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, ведь поставила более 20 000 контейнеров с боеприпасами.

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