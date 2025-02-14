Северная Корея снова опрокинет несколько тысяч солдат в Курскую область: детали от Зеленского

Российское военное руководство готовится перебросить еще несколько тысяч солдат Северной Кореи на Курское направление. Вероятно, это будет две-три тысячи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

По его словам, 2000, может, 2500-3000 военных КНДР будут опрокинуты". Вероятно, таким образом Москва хочет покрыть потери на этом направлении, которые составляют более четырех тысяч — "две трети погибших из них".

"Это из того, что мы видим. Мы не знаем четко. Мы видим только когда они там есть тогда можно сосчитать примерно. А пока мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери и они что-то просят", — рассказал президент.

Напомним, Северная Корея отправила в РФ около 200 единиц дальнобойной артиллерии. Более того, вероятно, Пхеньян направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Кремля против Украины.

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