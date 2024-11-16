Северная Корея усилила Россию дальнобойным оружием — Financial Times

Вероятно, это оружие будет использовано против ВСУ, которые сейчас содержат около 600 кв. км территории на Курщине.

Северная Корея усилила свой военный контингент в Курской области РФ, где проходит спецоперация ВСУ, ракетными системами и артиллерией большой дальности.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на отчет украинской разведки.

"Украинские официальные лица предоставили информацию об оружии после того, как на этой неделе в социальных сетях начала распространяться фотография, на которой изображены северокорейские гаубицы", — говорится в сообщении.

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Аналитики смогли географически привязать опубликованное фото с несколькими гаубицами, покрытыми маскировочной сеткой, в Красноярский край, откуда их перевозили по железной дороге на запад.

Вероятно, это оружие будет использовано против ВСУ, которые сейчас содержат около 600 кв. км территории на Курщине.

По информации, которую получило издание Financial Times, КНДР предоставила около полусотни 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять как обычными, так и управляемыми ракетами.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что новые поставки оружия показывают модель углубления северокорейского вмешательства в войну в Украине. По его словам, КНДР уже сыграла значительную роль из-за того, что предоставила миллионы артиллерийских боеприпасов для российских оккупантов в 2023 году.

Напомним, ранее в России впервые зафиксировали северокорейскую самоходную 170-мм гаубицу M1989 Koksan, которую перевозили по железной дороге.

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