Северный фронт затормозил: в ВСУ раскрыли, почему россияне потеряли темп

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Ситуация на границе Харьковской области остается напряженной. Российские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории, выискивая пробелы в оборонных укреплениях ВСУ.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов для «24 Канала».

По словам военного, противник концентрирует усилия по нескольким ключевым направлениям. В частности, фиксируется движение кафиров в сторону населенных пунктов Липцы и Дегтярно. Также напряженной остается ситуация вблизи Купянска и Волчанская.

Реклама

«Оккупанты ищут щели в нашей обороне, в укреплениях украинских войск», — отметил Трегубов.

Почему оккупанты стали «глухими и слепыми»

Несмотря на активность, интенсивность боевых действий со стороны россиян несколько снизилась. Главной причиной стало нарушение системы управления войсками.

Как сообщалось ранее, отключение терминалов Starlink на оккупированных территориях и в серой зоне создало для врага критические проблемы с координацией. Россияне вынуждены срочно искать альтернативы, налаживать устаревшую радиосвязь, что значительно замедляет передачу команд и реакцию на события.

Еще одним союзником украинских защитников стала погода. Мороз и гололедица затрудняют проведение наземных наступательных операций, а оледенение выводит из строя вражеские беспилотники.

Реклама

«Коптеры сильно обмерзают, их эффективность падает», — пояснил Трегубов.

Не имея значительных успехов на поле боя, враг прибегает к тактике устрашения. Россияне пытаются проникать в приграничные населенные пункты небольшими диверсионными группами. Цель таких вылазок — создать панику среди местного населения и заставить украинцев покидать свои дома, выезжая за границу.

В то же время в рядах самой оккупационной армии царит жестокая дисциплина. Тех российских военных, которые отказываются идти в «мясные штурмы» или выполнять преступные приказы, командование показательно казнит.

Напомним, российские войска столкнулись с серьезными проблемами со связью и управлением подразделениями на фронте после отключения неверифицированных терминалов Starlink. По оценкам экспертов, потеря спутниковой связи существенно усложнила координацию действий окупантов и уже привела к снижению интенсивности штурмов на отдельных участках линии боевого столкновения.

Реклама

Аналитики отмечают, что альтернативные средства связи РФ устаревшие и менее эффективные, а на восстановление управляемости войсками россиянам могут понадобиться недели или даже месяцы. В то же время, не исключается, что Москва будет искать технологическую замену Starlink, в том числе за счет сотрудничества с Китаем.