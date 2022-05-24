"Северодонецк – едва жив": Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области ухудшается ежечасно

Россияне полномасштабно наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно и уничтожают украинские города.

Ситуация в Луганской области крайне тяжелая и ухудшается даже не каждый день, а каждый час.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, россияне просто уничтожают украинские войска с лица земли.

Гайдай сообщил, что оккупанты полномасштабно наступают на Луганщине во всех направлениях одновременно. Атакуют Северодонецкое направление в Горской громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку.

"Северодонецк – едва жив, российская армия решила уничтожить его полностью. Город забросали авиабомбами, расстреливают из систем залпового огня, артиллерии, минометов", – отметил глава ОВА.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" полностью простреливается, ехать по ней крайне опасно. Там уже "работают" вражеские ДРГ. Ситуация там, по информации Гайдая, на грани критической.

Россияне стянули в Луганскую область безумное количество бойцов – по приблизительным подсчетам, до 20 батальонно-тактических групп, а также большое количество техники. На оккупированных территориях они держат наготове вертолеты и тяжелое оружие.

"Свободная Луганщина сейчас – как Мариуполь. Мы форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит. Несмотря на преимущество вражеской армии, Победим именно мы, потому что мы воюем за свою землю. За каждого убитого мирного, за каждое уничтоженное здание, за каждую слезу – до конца, до победы", – подытожил Гайдай.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону.

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