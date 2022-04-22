Северодонецк непрерывно обстреливают, но местные умудряются стирать и устраивать киносеансы в подвалах

Под почти круглосуточным огнем вражеской артиллерии, авиации и танков живет Северодонецк на Луганщине, который является одним из направлений, куда оккупанты бросили сейчас преимущественные свои силы.

Атакуют решисты город сразу с нескольких сторон, чтобы оцепить его, но украинский Северодонецк держит оборону. А процентов 20 местных жителей, несмотря на все призывы властей эвакуироваться, упорно отказываются покинуть свои дома, говорится в ТСН.

Жестокие бои идут севернее Северодонецка — в районе Рубежного и Новодружеска. Не умолкает канонада со стороны Новотошкивского и Попасной. По близлежащему Метолькиному пакетами ложатся реактивные «Грады». «Это первые дни было страшно! А теперь уже летит и летит, пусть летит. С утра. И с утра и в течение дня все равно бахкает», — рассказывают местные жители.

В Северодонецке ни одного безопасного места не осталось. Это только подвалы, бомбоубежища, говорят местные. Северодонецк сейчас разрушают российские оккупанты с дистанции и круглосуточно. Съемочная группа ТСН тоже попадает во вражеские обстрелы и все переживания местных испытывает на себе.

Рашиские тяжелые боеприпасы разрушают старый город и превращают улицы в самом центре города, новые многоэтажки, торговые центры и даже школы на территорию смерти. «Это средняя общеобразовательная школа. Буквально недавно она была отремонтирована, сделали новый ремонт. Попала под обстрелы оккупантов. И, я так думаю, что учиться здесь тоже никто не будет, потому что школа разрушена, почти полностью», — показывает местный житель.

Это действительно страшно, но среди руин местной школы тлеет источник жизни, отсюда местные набирают воду. Ведь в этой части города давно нет воды из-за поврежденного водопровода российским снарядом. Почти весь Северодонецк теперь еще и без электричества и газа, но даже среди этих руин случаются чудеса. В соседнем подвале, Алексей, у товарища одолжил пару DVD-дисков, и теперь устроят просмотр фильмов. Но этот мужчина скорее исключение из правил. На улицах Северодонецка теперь почти не осталось людей. Из убежища, жители города выходят только в случае необходимости — за продуктами, водой, или чтобы постирать вещи, которые загрязнились в подвалах.

В городе осталось не более 20 процентов жителей. Те, кто решается подышать воздухом в любой момент готовы упасть на землю. Но с каждым днем вражеские снаряды все громче и чаще взрываются прямо на окраинах Северодонецка и в самом городе.

В некоторых районах можно делать музей самых разных попаданий: здесь и артиллерийские снаряды, и авиационные бомбы, и минометные мины. Но здесь только жилые дома, автомобили, сожженные гаражи и ни одной какой-то стратегической или военной инфраструктуры. Оккупанты гатят без разбора по жилой застройке Северодонецка.

Местная молодежь, те, кто планировал свое будущее в Северодонецке, утверждают: прекрасно понимают, почему россияне так упорно разрушают их город. «Им нужна наша область, очень нужна. Ее отдавать никто не будет, пусть у себя там сидят! В Москве», – говорит местный Евгений.

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