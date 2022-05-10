Северодонецк остался без газа: российские оккупанты перебили магистральный газопровод

В г. Северодонецк в Луганской области российские оккупанты перебили магистральный газопровод.

В настоящее время город полностью остался без газоснабжения и других коммуникаций.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты 10 мая из артиллерии ударили по магистральному газопроводу. Из-за этого Северодонецк остался без газа.

"Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. Сейчас магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе нет", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, глава Луганской области Сергей Гайдай считает, что регион является таким же форпостом, как и Мариуполь в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают в Луганской области огромное нашествие российских оккупантов. Благодаря этому можно улучшить положение на флангах и не дать сделать врагу кольцо.

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