Северодонецк, Рубежное и Лисичанск — под плотным вражеским обстрелом: пылают и обрушиваются дома

В результате обстрелов возникли пожары и обвалы жилых домов.

В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске Луганской области продолжаются плотные обстрелы россиянами. По меньшей мере, четверо пострадавших. Местные власти призывают оставлять в укрытиях.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Северодонецк

В Северодонецке в результате попадания вражеского снаряда произошло возгорание, а затем и обвал многоэтажного дома, там до сих пор находятся заблокированные люди, ГСЧС работают. В другом районе города также произошло разрушение дома. Есть пострадавшая женщина, ищущая ребенка. В другом, также разрушенном доме, из-под завалов спасены четыре человека и эвакуированы в безопасное место. В одну из многоэтажек враг попал в крышу, в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое раненых.

Лисичанск и Рубежное

По словам Гайдая, в Лисичанске из-за длительных обстрелов пылают дома, гаражи, хозяйственные постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет. В Рубежном в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение.

"Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются", — сообщил глава ЛОВА.

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