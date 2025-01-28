Северокорейские солдаты на Курщине: в СНБО назвали большую проблему Ким Чен Ина

Военные КНДР на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками". Слишком рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Также большая проблема для Кима (Ким Чен Ин — ред.) — это то, что КНДРовцы попали в плен, кроме этого, есть четкая фиксация тел погибших корейцев. Россияне должны были обеспечить максимальную анонимность их участия в боях согласно начальным договоренностям, но не обеспечили это", — отметили в ведомстве.

Ранее Коваленко отмечал, что военные КНДР продолжают участвовать в боях на Курщине. К сожалению, они учатся современной войне и противодействовать FPV-дронам. И в будущем их обучение станет серьезной проблемой для Южной Кореи и западных армий.

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