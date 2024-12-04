В Курской области РФ увеличилось недовольство среди военнослужащих армии КНДР из-за недостаточного объема предоставленной пищи.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Для решения проблемы с голодом среди северокорейских солдат российское командование отправило генерал-майора Мевлютова, заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа, в регион.

По прибытию генерал отдал приказ выдать северокорейским военнослужащим личные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Между тем, Россия продолжает интеграцию северокорейских военных, отправляя военнослужащих из 92 и 94 бригад спецназначения КНДР для включения в операционное подчинение российским подразделениям, действующим в Курской области, включая 22 мотострелковый полк и 810 отдельную бригаду морской пехоты.

Напомним, что северокорейские военные, которые тренируются в Курской области России, получают не только общевойсковую подготовку, но и обучение по управлению беспилотниками. Это делает их потенциальными инструкторами на дому, распространяя современные методы войны в Северной Корее, что может повысить военную угрозу в регионе.